国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至数周低点，因大量供应产生压力

路透新加坡9月23日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第五个交易日下滑，跌至数周低点每桶15.79美元，因大量供应产生压力。

上月中国的轻质柴油需求低迷，8月仅仅进口了210吨，较7月进口量下降99%。

中国8月的出口较前月也下降约49%，接近7.5万吨。

“非洲的柴油需求很一般，亚洲整体的需求也不强劲，”北亚的一位交易商表示。

而印度的MRPL则希望与买家签订总共30万吨的航煤和含硫量0.05%柴油的第四季供应合约。

柴油合约包括每月6万吨船货，提货日期为每月20-22日。

航煤协议条款包括每月供应4万吨，提货日期为每月22-24日。

新加坡今天仅成交一笔现货交易。Winson Oil向托克(Trafigura)出售15万桶含硫量为500 ppm的柴油，船期为10月13-17日，每桶较10月11-18日新加坡报价升水0.5美元。(完)

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