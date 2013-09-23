国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至数周低点，因大量供应产生压力

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透新加坡9月23日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第五个交易日下滑，跌至数周低点每桶15.79美元，因大量供应产生压力。
上月中国的轻质柴油需求低迷，8月仅仅进口了210吨，较7月进口量下降99%。
中国8月的出口较前月也下降约49%，接近7.5万吨。
“非洲的柴油需求很一般，亚洲整体的需求也不强劲，”北亚的一位交易商表示。
而印度的MRPL则希望与买家签订总共30万吨的航煤和含硫量0.05%柴油的第四季供应合约。
柴油合约包括每月6万吨船货，提货日期为每月20-22日。
航煤协议条款包括每月供应4万吨，提货日期为每月22-24日。
新加坡今天仅成交一笔现货交易。Winson Oil向托克(Trafigura)出售15万桶含硫量为500 ppm的柴油，船期为10月13-17日，每桶较10月11-18日新加坡报价升水0.5美元。(完)
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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。