国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，受菲律宾与斯里兰卡需求提振

路透新加坡10月1日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二上涨，业内消息人士称是受菲律宾和斯里兰卡现货需求的提振。

路透数据显示，指标500ppm柴油升水上涨0.10美元，每桶较新加坡报价高出0.92美元；航煤升水微涨0.03美元，至每桶0.23美元。

行业消息人士称，Ceylon Petroleum购买了一批含硫量为0.25%的柴油，买家为联合石化新加坡公司，船期为11月4-5日，每桶较新加坡报价升水2.22美元。

交易员称，这是联合石化第二次向斯里兰卡公司供货，表明该公司在寻找新途径出售第四季多余的柴油。

行业消息人士称，菲律宾的Petron在求购10月末或11月初的航煤。该公司最近刚刚购买一批船期为10月末的航煤。

该国通常在现货市场买柴油，至少过去五年内未发布过招标。

虽然温度较低，日本的煤油需求仍然不振，贸易消息人士称引该国的库存太高。

新加坡现货交易中没有航煤成交，成交了一笔柴油交易。

维多公司购买了15万桶500ppm柴油，船期为10月16-20日，价格较10月9-16日新加坡报价均价升水0.90美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文