国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，受菲律宾与斯里兰卡需求提振

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透新加坡10月1日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二上涨，业内消息人士称是受菲律宾和斯里兰卡现货需求的提振。
路透数据显示，指标500ppm柴油升水上涨0.10美元，每桶较新加坡报价高出0.92美元；航煤升水微涨0.03美元，至每桶0.23美元。
行业消息人士称，Ceylon Petroleum购买了一批含硫量为0.25%的柴油，买家为联合石化新加坡公司，船期为11月4-5日，每桶较新加坡报价升水2.22美元。
交易员称，这是联合石化第二次向斯里兰卡公司供货，表明该公司在寻找新途径出售第四季多余的柴油。
行业消息人士称，菲律宾的Petron在求购10月末或11月初的航煤。该公司最近刚刚购买一批船期为10月末的航煤。
该国通常在现货市场买柴油，至少过去五年内未发布过招标。
虽然温度较低，日本的煤油需求仍然不振，贸易消息人士称引该国的库存太高。
新加坡现货交易中没有航煤成交，成交了一笔柴油交易。
维多公司购买了15万桶500ppm柴油，船期为10月16-20日，价格较10月9-16日新加坡报价均价升水0.90美元。(完)
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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。