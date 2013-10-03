国际油市: 亚洲柴油现货升水上涨，受供应减少及现货需求提振

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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路透新加坡10月3日 - 亚洲柴油和航煤现货升水周四攀升，因炼厂检修和产能利用率降低减少了该地区的供应，不过交易商称越南出现现货需求。
指标500 ppm含硫柴油升水0.23美元，至两个多月以来的高点，每桶较新加坡报价高1.11美元，路透数据显示航煤升水上涨0.16美元至每桶0.46美元。
“这与基本面的关系更大，因为韩国炼厂第四季将维持较低的产能利用率，因此供应量减少，”一名消息人士称。
交易消息人士称，印度的现货供应预计也会减少，因为数家炼厂进行维修，而且雨季过后国内需求将会增长。
他们说中国出口增加，可能会弥补印度供应的减少，中国石化第四季预计出口大约100万吨柴油。
越南的现货需求也为市场提供支撑。
越南Saigon Petro求购1万吨含硫量0.25%的柴油，船期为11月7-11日，招标截止于10月8日。
新加坡现货市场今天没有成交记录。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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