国际油市：亚洲柴油现货升水攀升，但料将有更多现货供应

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡10月7日 - 亚洲柴油现货升水周一攀升，因炼厂维修抑制供应。不过业内消息人士称由于台湾现货供应缓慢恢复正常，该升水可能已经触顶。
路透数据显示，指标500 ppm含硫柴油升水增加0.08美元，至每桶较新加坡报价高1.29美元。
交易商称，因日本和韩国的炼厂正在维修，供应趋紧推高新加坡的柴油升水。
不过泰国和台湾让市场得以喘息。交易商补充称Thai Oil和台塑正向市场供应11月装货的现货柴油。
航煤供应看来亦更加充裕，泰国和印度有现货航煤供应。
业内人士表示，台塑石化供应第一批11月装货的航煤，而且本周稍晚料将供应500 ppm含硫柴油。
新加坡现货市场航煤没有成交，柴油有两笔交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。