国际油市：亚洲柴油现货升水攀升，但料将有更多现货供应

路透新加坡10月7日 - 亚洲柴油现货升水周一攀升，因炼厂维修抑制供应。不过业内消息人士称由于台湾现货供应缓慢恢复正常，该升水可能已经触顶。

路透数据显示，指标500 ppm含硫柴油升水增加0.08美元，至每桶较新加坡报价高1.29美元。

交易商称，因日本和韩国的炼厂正在维修，供应趋紧推高新加坡的柴油升水。

不过泰国和台湾让市场得以喘息。交易商补充称Thai Oil和台塑正向市场供应11月装货的现货柴油。

航煤供应看来亦更加充裕，泰国和印度有现货航煤供应。

业内人士表示，台塑石化供应第一批11月装货的航煤，而且本周稍晚料将供应500 ppm含硫柴油。

新加坡现货市场航煤没有成交，柴油有两笔交易成交。(完)

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