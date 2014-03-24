国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均小涨，炼厂检修或使供应紧张

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透新加坡3月24日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一小幅上涨，分别报每桶17.82美元和16.02美元，因卖家寄望即将开始的炼厂检修或使供应紧张。
不过部分交易商警告称，市场可能继续保持波动，因长期需求仍令人担忧。
“亚洲几家炼厂第二季将开始检修，”一名驻新加坡的交易员表示，并称产量减少有助于提高人气。“但除此之外，没有特别的因素推高人气。”
交易商称，欧洲和亚洲的需求不旺，不过原油价格强劲及炼厂检修使柴油价格坚挺。
泰国Bangchak Petroleum求购603,824桶5-6月交付的柴油，这是为了弥补该炼厂5至6月中期一个工厂检修造成的暂时供应缺口。
新加坡的官方数据显示，截至3月19日当周，在岸中质馏分油库存触及五周高点1,185.4万桶。
新加坡现货市场成交一笔航煤交易，柴油没有成交。
托克(Trafigura)从中石油买入10万桶航煤，4月8-12日从新加坡装船，价格较新加坡FOB价每桶升水0.40美元。(完)
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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。