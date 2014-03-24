国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差均小涨，炼厂检修或使供应紧张

路透新加坡3月24日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一小幅上涨，分别报每桶17.82美元和16.02美元，因卖家寄望即将开始的炼厂检修或使供应紧张。

不过部分交易商警告称，市场可能继续保持波动，因长期需求仍令人担忧。

“亚洲几家炼厂第二季将开始检修，”一名驻新加坡的交易员表示，并称产量减少有助于提高人气。“但除此之外，没有特别的因素推高人气。”

交易商称，欧洲和亚洲的需求不旺，不过原油价格强劲及炼厂检修使柴油价格坚挺。

泰国Bangchak Petroleum求购603,824桶5-6月交付的柴油，这是为了弥补该炼厂5至6月中期一个工厂检修造成的暂时供应缺口。

新加坡的官方数据显示，截至3月19日当周，在岸中质馏分油库存触及五周高点1,185.4万桶。

新加坡现货市场成交一笔航煤交易，柴油没有成交。

托克(Trafigura)从中石油买入10万桶航煤，4月8-12日从新加坡装船，价格较新加坡FOB价每桶升水0.40美元。(完)

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