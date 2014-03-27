国际油市：亚洲柴油与航煤升水均上涨，因炼厂检修支撑人气

路透新加坡3月27日 - 亚洲航煤升水周四稍高于每桶0.33美元的一个月高点，500-ppm柴油升水也接近每桶0.35美元的四周高点，因亚洲炼厂开始大量检修，支撑了人气。

官方数据显示，3月26日止当周，新加坡在岸中质馏分油库存微降3.2%，至两周低点1,147.5万桶。

虽然当前库存水平较去年3月27日高出14%，但库存减少给卖家片刻喘息。3月19日当周库存曾大幅增加。

数据显示，截至3月26日当周，近9.6万吨车用柴油从新加坡运往澳洲，较前一周跳增18%。

交易员称，澳洲和日本永久关闭部分炼油设施，将有助于抵消中国和中东产能的扩张。

印度MRPL以每桶较新加坡FOB价贴水约1.10美元的价格，向ENOC出售4万吨航煤，装船日期为5月12-14日。

这好于MRPL此前以每桶贴水1.50美元的价格出售给BP的4月船货。(完)

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