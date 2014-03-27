国际油市：亚洲柴油与航煤升水均上涨，因炼厂检修支撑人气

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透新加坡3月27日 - 亚洲航煤升水周四稍高于每桶0.33美元的一个月高点，500-ppm柴油升水也接近每桶0.35美元的四周高点，因亚洲炼厂开始大量检修，支撑了人气。
官方数据显示，3月26日止当周，新加坡在岸中质馏分油库存微降3.2%，至两周低点1,147.5万桶。
虽然当前库存水平较去年3月27日高出14%，但库存减少给卖家片刻喘息。3月19日当周库存曾大幅增加。
数据显示，截至3月26日当周，近9.6万吨车用柴油从新加坡运往澳洲，较前一周跳增18%。
交易员称，澳洲和日本永久关闭部分炼油设施，将有助于抵消中国和中东产能的扩张。
印度MRPL以每桶较新加坡FOB价贴水约1.10美元的价格，向ENOC出售4万吨航煤，装船日期为5月12-14日。
这好于MRPL此前以每桶贴水1.50美元的价格出售给BP的4月船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10