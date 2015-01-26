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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 19:42 BJT

国际油市：低硫柴油升水降至四个月低位，因澳洲需求下降

路透新加坡1月26日 - 业内消息人士称，亚洲低硫柴油升水周一跌至
近四个月低位，因飓风威胁导致澳洲需求下滑。飓风会妨碍矿业活动，不
过尚未出现。
    
    路透数据显示，含硫10ppm柴油较新加坡报价升水降至每桶0.82美元
，为10月1日以来最低。
    
    Pilbara Ports Authority称，澳洲黑德兰港和丹皮尔港一度因可能
出现飓风而关闭，不过飓风并未出现。
    
    澳洲矿业使用柴油。
    
    印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向ENOC出
售4万吨2月24日-26日装运的航煤，价格为每桶较新加坡报价贴水0.90-1
美元。
    
    这高于该公司此前售给壳牌的2月初装运的船货贴水约1.20美元。
    
    交易商称，Emirates General Petroleum Corp (Emarat)从Aramco T
rading Company购买6万吨船期2月的航煤，价格为每桶较中东报价升水3.
40美元，购买规模高于其惯常的4万吨。
    
    交易商称，Kuwait Petroleum Corp售给达道尔6万吨2月24日-25日装
运的航煤，价格为每桶较中东报价升水约2美元。
    
    行业消息人士称，Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)买进多
达48.3万吨柴油，船期在2月，这支撑亚洲柴油价差。
    
    该公司从摩科瑞和维多共买进五船34,000-36,000吨含硫0.1%的柴油
，每桶较中东报价升水4.5-5美元。
    
    该公司从维多购买三船每船3.5万吨柴油，每桶较中东报价升水约3.4
-3.5美元。
    
    新加坡现货成交两笔柴油。
    
    壳牌向维多出售15万桶含硫10ppm的柴油，2月10日至14日装运，价格
较2月10-16日新加坡报价均值每桶升水0.60美元。
    
    嘉能可从SK能源购买25万桶含硫500ppm的柴油，船期在2月16-20日，
每桶较新加坡报价贴水0.20美元。(完)
      
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 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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