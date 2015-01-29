国际油市：亚洲柴油市场料迎来大量供应

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透新加坡1月29日 - 随着新加坡库存升至数周高位，且业内消息人 士称中国第一季出口料增加，亚洲柴油市场将迎来大量供应。 业内消息人士称，中国海洋石油可能在2月或3月开始出口柴油，此前 该公司今年出口配额获得提高。 新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，截至1月28日当周，新加坡境 内柴油和航煤库存攀升2%，至九周高位1,081.1万吨。 印尼Pertamina标售煤油，该公司本月从交易部门Petral拿回油品进 出口业务。 业内消息人士称，埃塞俄比亚标购最多180,000吨汽油和柴油，3至8 月装运，中标公司可能是Emirates National Oil Company (ENOC)或中国 石油天然气股份有限公司(PetroChina)。 交易商称，这是PetroChina首次参与投标向埃塞俄比亚供应油品。 新加坡现货市场成交一笔航煤。 兴隆从壳牌购买10万桶航煤，2月16日-20日装运，报价与2月12日-18 日新加坡报价均值持平。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。