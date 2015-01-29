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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 20:53 BJT

国际油市：亚洲柴油市场料迎来大量供应

路透新加坡1月29日 - 随着新加坡库存升至数周高位，且业内消息人
士称中国第一季出口料增加，亚洲柴油市场将迎来大量供应。
    
    业内消息人士称，中国海洋石油可能在2月或3月开始出口柴油，此前
该公司今年出口配额获得提高。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，截至1月28日当周，新加坡境
内柴油和航煤库存攀升2%，至九周高位1,081.1万吨。
    
    印尼Pertamina标售煤油，该公司本月从交易部门Petral拿回油品进
出口业务。
    
    业内消息人士称，埃塞俄比亚标购最多180,000吨汽油和柴油，3至8
月装运，中标公司可能是Emirates National Oil Company (ENOC)或中国
石油天然气股份有限公司(PetroChina)。
    
    交易商称，这是PetroChina首次参与投标向埃塞俄比亚供应油品。
    
    新加坡现货市场成交一笔航煤。
    
    兴隆从壳牌购买10万桶航煤，2月16日-20日装运，报价与2月12日-18
日新加坡报价均值持平。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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