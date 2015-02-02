版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 20:53 BJT

国际油市：亚洲柴油正价差扩大，交易商考虑囤积机会

路透新加坡2月2日 - 亚洲柴油正价差(远期升水)周一扩大，行业消
息人士称这令交易商可以考虑囤积的机会，包括浮动存贮。
    
    2/3月柴油跨月价差周一走阔至近每桶90美分，这或可使在陆地存贮
的交易商实现成本盈亏平衡。
    
    陆地上的存储成本约为每桶80-90美分，而在新建的长途油轮上三个
月的存储费用为每日2.7万美元，每桶约为1.13美元。
    
    台塑石化卖出48万桶500 ppm柴油，在炼厂检修期间该公司料不会出
口10 ppm柴油和航煤。交易员称，检修在3月开始。
    
    越南Saigon Petro买入1万吨500 ppm柴油，2月18-22日交付到胡志明
市，交易员称每桶较新加坡报价升水1.20-1.40美元。卖家身份不能确认
。
    
    未报告有现货交易。(完)
    
      
          
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐