国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受美国和非洲需求提振

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五上涨，业内消息 人士称受到东南亚和美国的坚挺需求支撑。 他们说，东方-西方价差走弱，使从东方向西方运输柴油变得有利可 图。 印度供应的柴油和航煤继续充斥市场，Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)和Essar Oil在市场卖出柴油和航煤。 Essar Oil通常出口柴油，但近来开始出口航煤。 交易商称，航煤也受到美国需求的支撑。 他们说，目前至少已经初步确定三艘船从亚洲向美国运输航煤。 他们说，这可能是炼厂罢工后需求增长所致，不过还不能确定。 马来西亚的Petronas可能以每桶贴水1.10美元的价格卖出2月22-23日 装船的0.25%柴油，这个消息赞成还不能确定。 在海湾地区，科威特Kuwait Petroleum Corp罕见地在现货市场卖出 含硫量超过1%的高硫柴油。该炼厂通常出口含硫量为0.2%的柴油和500 pp m柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。