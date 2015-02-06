国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受美国和非洲需求提振

路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五上涨，业内消息 人士称受到东南亚和美国的坚挺需求支撑。 他们说，东方-西方价差走弱，使从东方向西方运输柴油变得有利可 图。 印度供应的柴油和航煤继续充斥市场，Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)和Essar Oil在市场卖出柴油和航煤。 Essar Oil通常出口柴油，但近来开始出口航煤。 交易商称，航煤也受到美国需求的支撑。 他们说，目前至少已经初步确定三艘船从亚洲向美国运输航煤。 他们说，这可能是炼厂罢工后需求增长所致，不过还不能确定。 马来西亚的Petronas可能以每桶贴水1.10美元的价格卖出2月22-23日 装船的0.25%柴油，这个消息赞成还不能确定。 在海湾地区，科威特Kuwait Petroleum Corp罕见地在现货市场卖出 含硫量超过1%的高硫柴油。该炼厂通常出口含硫量为0.2%的柴油和500 pp m柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)