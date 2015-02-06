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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 19:32 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受美国和非洲需求提振

路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五上涨，业内消息
人士称受到东南亚和美国的坚挺需求支撑。
    
    他们说，东方-西方价差走弱，使从东方向西方运输柴油变得有利可
图。
    
    印度供应的柴油和航煤继续充斥市场，Mangalore Refinery
and Petrochemicals Ltd (MRPL)和Essar Oil在市场卖出柴油和航煤。
    
    Essar Oil通常出口柴油，但近来开始出口航煤。
    
    交易商称，航煤也受到美国需求的支撑。
    
    他们说，目前至少已经初步确定三艘船从亚洲向美国运输航煤。
    
    他们说，这可能是炼厂罢工后需求增长所致，不过还不能确定。
    
    马来西亚的Petronas可能以每桶贴水1.10美元的价格卖出2月22-23日
装船的0.25%柴油，这个消息赞成还不能确定。
    
    在海湾地区，科威特Kuwait Petroleum Corp罕见地在现货市场卖出
含硫量超过1%的高硫柴油。该炼厂通常出口含硫量为0.2%的柴油和500 pp
m柴油。(完)
    
      
          
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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