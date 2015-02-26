国际油市：亚洲航煤裂解价差上涨，受买需和库存减少支撑

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透新加坡2月26日 - 亚洲航煤裂解价差周四微涨，报每桶16.61美 元，受需求稳定以及亚洲炼厂3月的检修季的支撑。 “航煤受买需和库存减少的支撑，”一名交易员称，他指的是农历新 年的买需。他还说“由于美国炼厂的罢工和停产，会有更多机会将亚洲油 品运往美国。” 周三美国炼厂罢工进入第25天，这是自1980年以来最大规模的炼厂罢 工。目前没有行动恢复谈判，15家炼厂的6,550名工会工人参与罢工，其 中12家炼厂的产能占美国国内产能的五分之一。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国中质馏分油库存 处于该季的纪录低点。 官方数据显示，截至2月25日当周新加坡中质馏分油库存也下滑近3.3 %，触及两周低点1,240.7万桶。 联合石化以每桶升水0.50美元的价格，从维多买入10万桶航煤，船期 为3月13-17日。 这使得该公司自2月13日以来航煤的总购买量上升至180万桶左右。 兴隆从维多买入两艘各10万桶的航煤船货，每桶升水0.40美元，船期 为3月23-27日。 维多以每桶贴水0.30美元的价格，从Lukoil买入15万桶500ppm柴油， 船期为3月13-17日。 维多还以每桶升水0.10美元的价格，从壳牌又买入15万桶10ppm柴油 ，船期为3月15-19日。 嘉能可以每桶贴水0.20美元的价格，向道达尔卖出15万桶500ppm柴油 ，船期为3月24-28日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-