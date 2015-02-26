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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 21:05 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差上涨，受买需和库存减少支撑

路透新加坡2月26日 - 亚洲航煤裂解价差周四微涨，报每桶16.61美
元，受需求稳定以及亚洲炼厂3月的检修季的支撑。
    
    “航煤受买需和库存减少的支撑，”一名交易员称，他指的是农历新
年的买需。他还说“由于美国炼厂的罢工和停产，会有更多机会将亚洲油
品运往美国。”
    
    周三美国炼厂罢工进入第25天，这是自1980年以来最大规模的炼厂罢
工。目前没有行动恢复谈判，15家炼厂的6,550名工会工人参与罢工，其
中12家炼厂的产能占美国国内产能的五分之一。
    
    美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国中质馏分油库存
处于该季的纪录低点。
    
    官方数据显示，截至2月25日当周新加坡中质馏分油库存也下滑近3.3
%，触及两周低点1,240.7万桶。
    
    联合石化以每桶升水0.50美元的价格，从维多买入10万桶航煤，船期
为3月13-17日。
    
    这使得该公司自2月13日以来航煤的总购买量上升至180万桶左右。
    
    兴隆从维多买入两艘各10万桶的航煤船货，每桶升水0.40美元，船期
为3月23-27日。
    
    维多以每桶贴水0.30美元的价格，从Lukoil买入15万桶500ppm柴油，
船期为3月13-17日。
    
    维多还以每桶升水0.10美元的价格，从壳牌又买入15万桶10ppm柴油
，船期为3月15-19日。
    
    嘉能可以每桶贴水0.20美元的价格，向道达尔卖出15万桶500ppm柴油
，船期为3月24-28日。(完)
    
      
          
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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