国际油市：亚洲航煤裂解价差上涨，受买需和库存减少支撑

路透新加坡2月26日 - 亚洲航煤裂解价差周四微涨，报每桶16.61美 元，受需求稳定以及亚洲炼厂3月的检修季的支撑。 “航煤受买需和库存减少的支撑，”一名交易员称，他指的是农历新 年的买需。他还说“由于美国炼厂的罢工和停产，会有更多机会将亚洲油 品运往美国。” 周三美国炼厂罢工进入第25天，这是自1980年以来最大规模的炼厂罢 工。目前没有行动恢复谈判，15家炼厂的6,550名工会工人参与罢工，其 中12家炼厂的产能占美国国内产能的五分之一。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国中质馏分油库存 处于该季的纪录低点。 官方数据显示，截至2月25日当周新加坡中质馏分油库存也下滑近3.3 %，触及两周低点1,240.7万桶。 联合石化以每桶升水0.50美元的价格，从维多买入10万桶航煤，船期 为3月13-17日。 这使得该公司自2月13日以来航煤的总购买量上升至180万桶左右。 兴隆从维多买入两艘各10万桶的航煤船货，每桶升水0.40美元，船期 为3月23-27日。 维多以每桶贴水0.30美元的价格，从Lukoil买入15万桶500ppm柴油， 船期为3月13-17日。 维多还以每桶升水0.10美元的价格，从壳牌又买入15万桶10ppm柴油 ，船期为3月15-19日。 嘉能可以每桶贴水0.20美元的价格，向道达尔卖出15万桶500ppm柴油 ，船期为3月24-28日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)