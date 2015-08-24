国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差持坚，受新加坡一炼厂失火影响

她拒绝透露受影响的装置，但交易员表示可能是一座正在进行维护氢化裂解器。不过这无法证实。

交易员称，若该装置受火灾影响，那么火灾原因调查将导致维护推迟，进而干扰该炼厂的柴油和航煤供应。

他们还表示，这或对该油品裂解价差构成支撑。

越南和印尼现货需求也应支撑柴油人气。

越南最大的燃料油进口商Petrolimex在求购9月中旬的柴油船货，印尼Pertamina寻求9月末运往东帝汶帝力的柴油船货。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。

兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月8-12日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡9月14-18日平均报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月15-19日的含硫500ppm柴油。

壳牌以每桶较新加坡9月9-15日平均报价贴水0.30美元的价格，从卢克石油买入15万桶船期为9月9-13日的含硫500ppm柴油。

托克以每桶较新加坡9月8-14日平均报价贴水0.80美元的价格，从维多买入10万桶船期为9月8-12日的航煤。

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