国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差持坚，受新加坡一炼厂失火影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
她拒绝透露受影响的装置，但交易员表示可能是一座正在进行维护氢化裂解器。不过这无法证实。
交易员称，若该装置受火灾影响，那么火灾原因调查将导致维护推迟，进而干扰该炼厂的柴油和航煤供应。
他们还表示，这或对该油品裂解价差构成支撑。
越南和印尼现货需求也应支撑柴油人气。
越南最大的燃料油进口商Petrolimex在求购9月中旬的柴油船货，印尼Pertamina寻求9月末运往东帝汶帝力的柴油船货。
新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月8-12日的含硫500ppm柴油。
兴隆以每桶较新加坡9月14-18日平均报价贴水0.20美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月15-19日的含硫500ppm柴油。
壳牌以每桶较新加坡9月9-15日平均报价贴水0.30美元的价格，从卢克石油买入15万桶船期为9月9-13日的含硫500ppm柴油。
托克以每桶较新加坡9月8-14日平均报价贴水0.80美元的价格，从维多买入10万桶船期为9月8-12日的航煤。
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”