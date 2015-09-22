国际油市：亚洲柴油价差持稳，可能因炼厂检修上扬

路透新加坡9月22日 - 亚洲柴油和航煤价差周二持稳，不过业内消息人士称，由于该地区部分炼厂计划进行检修，价差可能上扬。

一名交易员称，印度Essar Oil可能出售65,000吨含硫量500ppm的柴油，10月27-31日从Vadinar装船，每桶较中东报价升水约1.50美元。不过该消息暂时不能马上证实。

交易员称，这较该公司前一次出售的船货高大约10美分。

Essar Oil计划自9月中期将日产能400,000桶的Vadinar炼厂进行为期一个月的检修，这可能限制印度的出口。

该交易员称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能以每桶升水10-20美分的价格出售一批含硫量10ppm的柴油船货，10月1-3日从马六甲装船。

这较该公司9月中期装船船货得到的80美分升水大幅下滑，不过该消息还不能证实。

马来西亚国家石油公司出售530,000桶10月装船的柴油，继续向已经供过于求的市场投放产品，即便该公司计划第四季进行检修。

行业消息人士称，托克初步租赁了Saint George号船，以从韩国向西非运送100,000吨柴油，装船日期为10月5日。

他们说，还不清楚这艘船将径直驶向西非，还是用作浮动油库。

新加坡达成一笔柴油现货交易，没有航煤交易。

Phillips66以每桶较10月12-16日新加坡报价均价升水1.20美元的价格，出售150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期为10月11-15日。(完)

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