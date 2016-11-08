国际油市：永顺油品继续狂买柴油船货，支撑亚洲柴油价差

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月8日 - 贸易消息人士表示，石油贸易商永顺油品(Winson Oil)继续大举买入柴油船货，周二买入60万吨柴油，支撑亚洲指标柴油价差。
目前尚不清楚该公司计划将这些船货运往何处。
台湾炼厂仍在谈判长约，出售柴油和航煤。行业消息人士称，他们可能在本周晚些时候或下周初敲定协议。
消息人士补充称，台湾中油股份有限公司谈判的含硫500ppm柴油2017年1月至6月长约的溢价可能为每桶0.20美元下方。
中国上周宣布，自11月1日起提高汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率 。贸易商称这在短期内不大可能影响出口量。
贸易消息人士表示，澳洲料将增加柴油进口。一位消息人士说，这可能使澳洲每两个月多进口一艘中型(medium-range)柴油船货，约相当于30万桶。
新加坡现货市场，有四笔柴油交易，没有航煤交易。
永顺油品以较新加坡11月24-30日平均报价平价的水平，从托克买入15万桶船期12月4-8日的含硫500ppm柴油。
永顺油品以较新加坡11月24-30日平均报价每桶升水0.15美元的价格，从托克买入15万桶船期11月25-29日的含硫500ppm柴油。
永顺油品以较新加坡11月9-15日平均报价平价的水平，从卢克石油买入15万桶船期11月23-27日的含硫500ppm柴油。
永顺油品以较新加坡11月24-30日平均报价每桶升水0.10美元的价格，从托克买入15万桶船期12月4-8日的含硫500ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞; 审校 王洋)
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