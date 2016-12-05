国际油市：永顺油品和兴隆继续大量卖出柴油

路透新加坡12月5日 - 行业消息人士称，永顺油品(Winson Oil)和新加坡贸易商兴隆周五大量卖出，增加了它们的总交易量。

周五它们总共卖出160万桶，周四卖出313万桶。

11月这两家公司是柴油船货的主要买家，据普氏(Platts)称，当时柴油交易在普氏定价过程中达到纪录高位。

普氏在周五公布的报告中称，该公司自2011年10月开始追踪这类交易，11月1,889万桶的成交量创下纪录最高。

在这1,889万桶成交量中，有1,615万桶是500ppm的柴油，10ppm柴油总计271万桶。

永顺油品总计买入915万桶，是主要的买家；兴隆成交595万桶，位居第二。

肯尼亚石油进口商购买了超过44万吨油品，交付时间为1月至2月初，贸易消息人士称，较它们当初计划通过招标的购买量高出大约7%。

今日达成11笔柴油交易，没有航煤交易。(完)

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