国际油市：永顺油品和兴隆继续大量卖出柴油

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月5日 - 行业消息人士称，永顺油品(Winson Oil)和新加坡贸易商兴隆周五大量卖出，增加了它们的总交易量。
周五它们总共卖出160万桶，周四卖出313万桶。
11月这两家公司是柴油船货的主要买家，据普氏(Platts)称，当时柴油交易在普氏定价过程中达到纪录高位。
普氏在周五公布的报告中称，该公司自2011年10月开始追踪这类交易，11月1,889万桶的成交量创下纪录最高。
在这1,889万桶成交量中，有1,615万桶是500ppm的柴油，10ppm柴油总计271万桶。
永顺油品总计买入915万桶，是主要的买家；兴隆成交595万桶，位居第二。
肯尼亚石油进口商购买了超过44万吨油品，交付时间为1月至2月初，贸易消息人士称，较它们当初计划通过招标的购买量高出大约7%。
今日达成11笔柴油交易，没有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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