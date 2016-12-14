国际油市：亚洲柴油裂解价差微涨，受印度现货需求拉动

路透新加坡12月14日 - 亚洲柴油裂解价差周三微涨，交易员称，因为印度的现货需求料将吸收该地区的部分过剩供应。

交易员称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)罕见地求购8万吨12月交货的柴油。

交易员称，该公司很少在现货市场购买，除非国内需求增长或炼厂检修抑制供应。

“印度石油公司的进口，主要是因为国内需求良好，”一家印度炼厂的消息人士表示。

“另一方面，印度航煤出口增长可能是因为炼厂将航煤产量最大化，”一名业内消息人士表示。

交易员称，印度Essar Oil出售一批1月交付的航煤船货，此前曾卖出一批相似的12月交货的船货。

越南PV Oil购买三船500ppm柴油，交付日期在1月和2月，每桶升水1.50美元。

消息人士称，永顺油品(Winson Oil)出售55万桶柴油，船期在1月。今天总共有166万桶柴油成交。

新加坡现货柴油交易的流动性好于往常，交易员押注价格会上涨。

中国发改委周三在网站上公布，自周四起每吨汽油零售价格上调435元人民币，柴油价格上涨420元人民币。

这是自2012年9月以来最大涨幅，且是自发改委2016年1月引入新的定价机制以来的第九次上涨。

今天有九笔柴油交易成交，没有航煤交易。(完)

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