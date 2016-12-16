国际油市：亚洲柴油升水攀升至逾五个月高点，因供应紧张

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月16日 - 亚洲10ppm柴油升水周五攀升至逾五个月高点，交易员称因为柴油在亚洲供应吃紧。
含硫量极低的现货10ppm柴油升水跳涨0.11美元，较新加坡报价高出0.95美元，路透数据显示为7月4日以来最高。
一名北亚交易员表示，近来新加坡柴油交易量增加，部分10ppm柴油可能被混入500ppm柴油，使得10ppm柴油供应紧张。
该交易员并称，此时欧洲冬季取暖油需求增长，运往西方的套利船货可能增加。
来自印度的现货需求提振了人气，印度石油公司(Indian Oil Corp)IOC)求购更多1月柴油。
交易员称，印度国内需求增加刺激了进口。
三位消息人士表示，中国政府明年将不再向地方炼厂发放成品油出口配额，令正在崛起的所谓“茶壶”炼厂遭遇打击，并导致中国油市转型计划中的关键一环被取消。
这项意外举措将终结今年初推出的新政策。政策原本允许一些民营炼厂向海外出售柴油、汽油和石脑油，在那几个月之前，中国政府还首次允许地方炼厂进口原油。
业内消息人士周四表示，贸易商暂时将柴油存贮在新加坡附近的海上，因为他们预期未来数月需求将增长。
数位交易和船运消息人士表示，大约6-8艘远程阿芙拉型原油轮已经存储柴油大约1-3个月了，每艘船可能容纳11.5万吨或大约85万桶柴油。
他们并称，贸易商可能利用较阔的正价差以及较低的运费。
一位印尼政府官员周五表示，政府已经指定国家能源公司PT Pertamina在东加里曼丹省建设并运营一座炼厂，以加快该项目的开发。
该炼厂产能预计为30万桶/日。
今天达成六笔柴油交易，没有航煤交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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