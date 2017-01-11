国际油市：印度第一季柴油需求料降低，因政府废止大额钞票打击需求

路透新加坡1月11日 - 印度今年第一季的柴油需求可能下滑，分析师称政府废止大额钞票的决定可能打击小企业。

新加坡能源咨询公司Tushar Tarun Bansal主管Tushar Tarun Bansal称，印度2017年第一季柴油需求预计较上年同期仅增长2%，不及2016年前10个月增长5%的一半。

11月印度总理莫迪废止面值500和1,000印度卢比的钞票，以打击逃税和假币。以往印度近90%的交易都以现金完成，这次意外决定之后货币短缺使该国受到影响。

一家印度炼厂的消息人士称，成品油需求可能会低于预期，因为消费者一直在囤积能源，以此来花费500和1,000卢布的钞票。

“但我认为这(需求下滑)将是暂时性的，因为大企业不受影响，人们还会(在2017年稍后)购买汽车，”该消息人士表示。

2017年亚洲炼厂生产柴油的利润率可能四年来首次上升，因为基础设施、建筑、矿业和油气开采等领域对柴油的需求增长。

咨询公司Energy Aspects的分析师在给客户的报告中称，中国的“一带一路”计划将促进缅甸、孟加拉国和巴基斯坦的基础设施投资和柴油需求。

他们说，今年亚洲炼厂的春季检修规模将是2014年以来最大的，3月和4月停产的产能预计较上年同期高出逾100万桶/日，这将大幅拉低柴油库存。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易，一笔航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡1月24-31日平均报价升水0.90美元的水平卖给维多17.5万桶含硫10ppm的柴油，船期为1月26-30日。

道达尔以每桶较新加坡2月3-9日平均报价贴水0.30美元的水平出售给BP 25万桶航煤，船期为2月4-8日。(完)

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