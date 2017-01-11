国际油市：印度第一季柴油需求料降低，因政府废止大额钞票打击需求

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透新加坡1月11日 - 印度今年第一季的柴油需求可能下滑，分析师称政府废止大额钞票的决定可能打击小企业。
新加坡能源咨询公司Tushar Tarun Bansal主管Tushar Tarun Bansal称，印度2017年第一季柴油需求预计较上年同期仅增长2%，不及2016年前10个月增长5%的一半。
11月印度总理莫迪废止面值500和1,000印度卢比的钞票，以打击逃税和假币。以往印度近90%的交易都以现金完成，这次意外决定之后货币短缺使该国受到影响。
一家印度炼厂的消息人士称，成品油需求可能会低于预期，因为消费者一直在囤积能源，以此来花费500和1,000卢布的钞票。
“但我认为这(需求下滑)将是暂时性的，因为大企业不受影响，人们还会(在2017年稍后)购买汽车，”该消息人士表示。
2017年亚洲炼厂生产柴油的利润率可能四年来首次上升，因为基础设施、建筑、矿业和油气开采等领域对柴油的需求增长。
咨询公司Energy Aspects的分析师在给客户的报告中称，中国的“一带一路”计划将促进缅甸、孟加拉国和巴基斯坦的基础设施投资和柴油需求。
他们说，今年亚洲炼厂的春季检修规模将是2014年以来最大的，3月和4月停产的产能预计较上年同期高出逾100万桶/日，这将大幅拉低柴油库存。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易，一笔航煤交易。
兴隆以每桶较新加坡1月24-31日平均报价升水0.90美元的水平卖给维多17.5万桶含硫10ppm的柴油，船期为1月26-30日。
道达尔以每桶较新加坡2月3-9日平均报价贴水0.30美元的水平出售给BP 25万桶航煤，船期为2月4-8日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李春喜; 审校 于春红)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃