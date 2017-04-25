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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 19:50 BJT

国际油市：亚洲柴油升水上涨，因为供应依然紧张

    路透新加坡4月25日 - 亚洲柴油升水周二上涨，交易员称因为供应依
然紧张。
    
    一名新加坡交易员称，炼厂以最大产能生产高硫柴油和汽油，牺牲了
柴油产量，因此加大了价差。
    
    另一名交易员称，直接价格降低也提振了价差。
    
    斯里兰卡国有石油公司Ceylon Petroleum Corporation(CPC)的工人
周一取消了罢工。不到24小时之前，政府同意在与印度签署油罐经营协议
之前先征求工人的意见。 
    
    周一稍早数以千计的斯里兰卡机动车排队加油，此前工人罢工要求政
府取消与印度的协议。工会称，协议给予印度对能源价格太大的影响力。
    
    斯里兰卡同意与印度共同开发和运营Trincomalee港所有的储油罐设
施。
    
    新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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