国际油市：亚洲柴油升水上涨，因为供应依然紧张

路透新加坡4月25日 - 亚洲柴油升水周二上涨，交易员称因为供应依 然紧张。 一名新加坡交易员称，炼厂以最大产能生产高硫柴油和汽油，牺牲了 柴油产量，因此加大了价差。 另一名交易员称，直接价格降低也提振了价差。 斯里兰卡国有石油公司Ceylon Petroleum Corporation(CPC)的工人 周一取消了罢工。不到24小时之前，政府同意在与印度签署油罐经营协议 之前先征求工人的意见。 周一稍早数以千计的斯里兰卡机动车排队加油，此前工人罢工要求政 府取消与印度的协议。工会称，协议给予印度对能源价格太大的影响力。 斯里兰卡同意与印度共同开发和运营Trincomalee港所有的储油罐设 施。 新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)