国际油市：亚洲柴油升水上涨，因为供应依然紧张

标题新闻：阿尔及利亚油长称该国和沙特支持减产协议延长九个月，乐见明年保持与非OPEC的合作框架
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路透新加坡4月25日 - 亚洲柴油升水周二上涨，交易员称因为供应依 然紧张。 一名新加坡交易员称，炼厂以最大产能生产高硫柴油和汽油，牺牲了 柴油产量，因此加大了价差。 另一名交易员称，直接价格降低也提振了价差。 斯里兰卡国有石油公司Ceylon Petroleum Corporation(CPC)的工人 周一取消了罢工。不到24小时之前，政府同意在与印度签署油罐经营协议 之前先征求工人的意见。 周一稍早数以千计的斯里兰卡机动车排队加油，此前工人罢工要求政 府取消与印度的协议。工会称，协议给予印度对能源价格太大的影响力。 斯里兰卡同意与印度共同开发和运营Trincomalee港所有的储油罐设 施。 新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。