国际油市：亚洲航煤裂解价差较一个月前低约9%，因大量供应拉低油价

路透新加坡5月3日 - 亚洲航煤裂解价差周三回升至每桶略高于10美 元，上日跌至近九个月低点。但当前水平仍较一个月前低9%左右，因大量 供应拉低油价。 亚洲柴油裂解价差连续第二日低于10美元，1-4月均价超过每桶11.50 美元。 路透调查显示，上周美国中质馏分油库存(包括取暖油和柴油)料增加 70万桶，尽管炼厂产能利用率不变。 4月21日止当周的库存水平已经上升270万桶。 台塑石化已重启一原油炼化装置和一座汽油生产装置，之前进行了例 行维护。其将麦寮炼厂的产能利用率从4月的约70%上调至近95%。该炼厂 的日产能为54万桶。 新加坡现货市场没有航煤和柴油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)