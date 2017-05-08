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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 19:37 BJT

国际油市：柴油现货价差走坚，受印尼需求支撑

    路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼
的现货需求支撑。
    
    印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油
以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。
    
    日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万
桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。
    
    贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299
吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美
元。
    
    这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水
介于5.13-27.72美元。
    
    印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度
西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客
户。
    
    印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底
或2019年初做出。
    
    Puma Energy与Asia Sun Energy的合资公司--Puma Energy Asia Sun
在仰光东南部的迪拉瓦港启动汽油产品出口港口。
    
    新加坡现货市场达成一笔柴油交易。
    
    Reliance Industries以每桶较新加坡5月25-31日平均报价升水0.50
美元的价格，出售给维多25万桶10ppm柴油，装船日期为5月27-31日。(完
) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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