国际油市：亚洲低硫柴油现货价差跳升，受印度需求支撑

路透新加坡5月18日 - 低硫柴油现货价差周四跳涨，受印度需求坚挺 的支撑。不过贸易消息人士称，新加坡柴油和航煤库存增加，抑制了涨势 。 交易员称，越南最大能源进口商Petrolimex购买三批船货，总计10.5 万吨500ppm柴油，从新加坡或马来西亚装船，每桶较新加坡报价升水0.7- 0.75美元。 贸易商称，印度石油公司以每桶升水约3.2美元的价格从维多和Totsa 购买三艘40ppm柴油，6月交货。这个消息暂时无法与相关公司确认。 新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月17日止当周，新加坡在岸 中质馏分油库存跳升14%，至两个月高点1,315.7万桶。 数据显示，与上周相比，从新加坡和马来西亚的柴油出口减少，但从 印度、韩国和伊朗的进口增加，加剧了库存增长。 数据还显示，越南罕见地向新加坡出口大约3.8万吨柴油。 四位行业消息人士本周表示，由于中国一项消费税计划尚未正式宣布 ，中国买家继4月取消船货之后，现已恢复进口轻循环油(LCO)。 其中两名韩国炼厂消息人士表示，中国5月及6月从韩国进口不到100 万吨LCO，高峰时的进口量为200-300万吨。他们表示，进口量偏低，反映 出买方态度审慎。 消息人士补充称，按韩国离岸价(FOB)计算，这些船货的升水已降至 每桶不足1美元，远低于今年稍早所及每桶约6美元的峰值水准，4月升水 每桶2-3美元。 今天新加坡达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。 贡渥(Gunvor)以每桶较新加坡6月1-7日报价均价升水1美元的价格， 出售给维多两艘各15万桶的10ppm柴油，装船日期为6月2-3日。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)