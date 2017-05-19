国际油市：亚洲柴油现货价差续升，得益于印度需求坚挺

路透新加坡5月19日 - 亚洲柴油现货价差周五继续上升，贸易商称受印度进口需求坚挺支撑。

贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。

贸易商并称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以每桶较中东报价升水3.20美元的价格，从Totsa和维多购入两艘含硫量为40ppm的柴油船货，船期为6月。

越南政府周四晚间发布声明称，该国产能为13万桶/日的炼厂Dung Quat将于6月按计划关闭进行维护。

根据声明，该炼厂将于6月5日至7月23日期间关闭。

南非新能源部长周五表示，该国需要一家新炼厂，内阁今年稍晚料将就是否筹建一家新炼厂做出坚定决定。南非是精炼油品的净进口国.

贸易商表示，印度向南非运送柴油船货。