国际油市：亚洲柴油现货价差续升，得益于印度需求坚挺

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透新加坡5月19日 - 亚洲柴油现货价差周五继续上升，贸易商称受印度进口需求坚挺支撑。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)以每桶较中东报价升水逾3美元的价格，从托克(Trafigura)购买60,000吨含硫量为40ppm的柴油，5月25日至30日运至Vizag。但无法立即确认该消息。
贸易商并称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以每桶较中东报价升水3.20美元的价格，从Totsa和维多购入两艘含硫量为40ppm的柴油船货，船期为6月。
越南政府周四晚间发布声明称，该国产能为13万桶/日的炼厂Dung Quat将于6月按计划关闭进行维护。
根据声明，该炼厂将于6月5日至7月23日期间关闭。
南非新能源部长周五表示，该国需要一家新炼厂，内阁今年稍晚料将就是否筹建一家新炼厂做出坚定决定。南非是精炼油品的净进口国.
贸易商表示，印度向南非运送柴油船货。
今天新加坡达成一笔柴油交易，两笔航煤交易。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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