国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，中国出口大幅减少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 亚洲500 ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二持稳在每桶升水0.2美元，这已经是连续第三个交易日保持在该水平，因为现货市场的疲弱需求被中国出口减少抵消。
中国4月出口柴油123万吨，较3月创下的纪录高位191万吨减少35%。
这可能是因为4月炼厂检修造成，当时中国炼厂的产量可能已降至七个月低点。
此外，中国公布的第三批一般贸易出口配额中批准了629万吨的成品油出口配额。
2017年迄今已经批准了760.5万吨出口配额。
一项路透初步调查显示，上周美国包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计大约减少100万桶。
今天新加坡达成一笔航煤交易。
兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从卢克石油(Lukoil)购买10万桶航煤，6月12-16日装船。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为