国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，中国出口大幅减少

路透新加坡5月23日 - 亚洲500 ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二持稳在每桶升水0.2美元，这已经是连续第三个交易日保持在该水平，因为现货市场的疲弱需求被中国出口减少抵消。

中国4月出口柴油123万吨，较3月创下的纪录高位191万吨减少35%。

这可能是因为4月炼厂检修造成，当时中国炼厂的产量可能已降至七个月低点。

此外，中国公布的第三批一般贸易出口配额中批准了629万吨的成品油出口配额。

2017年迄今已经批准了760.5万吨出口配额。

一项路透初步调查显示，上周美国包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计大约减少100万桶。

今天新加坡达成一笔航煤交易。

兴隆以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从卢克石油(Lukoil)购买10万桶航煤，6月12-16日装船。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)