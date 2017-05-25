国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已经敲定2017年7月至2018年6月的航煤定期合同，价格较中东报价每桶升水0.75美元。不过该消息不能被证实。
一名新加坡交易员称，该公司仍在谈判出售柴油的协议。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月24日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增长9%，至1,438.4万桶，为逾三个月最高。
数据显示，新加坡从马来西亚的柴油进口较前一周增长，但向澳洲、越南、印尼和缅甸的出口减少，因此造成库存上升。
交易商称，尽管台湾和南非的炼厂停产，但有充足的库存，使价差受到抑制。
贸易消息人士称，高硫柴油现货价差继续在高于往年的水平交投。
贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)可能从维多购买了6万吨含硫40ppm的柴油，6月8-12日交货，每桶较中东报价升水3-3.2美元。该消息未能被证实。
今天新加坡达成两笔航煤交易，没有达成柴油交易。
兴隆以每桶较新加坡6月1-7日报价均值贴水0.20美元的价格，从中国航油购买10万桶航煤，6月9-13日装船。
兴隆还以每桶较新加坡6月报价均值贴水0.10美元的价格，从P66购买10万桶航煤，6月9-13日装船。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为