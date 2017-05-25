国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压

路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。

交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能已经敲定2017年7月至2018年6月的航煤定期合同，价格较中东报价每桶升水0.75美元。不过该消息不能被证实。

一名新加坡交易员称，该公司仍在谈判出售柴油的协议。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月24日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增长9%，至1,438.4万桶，为逾三个月最高。

数据显示，新加坡从马来西亚的柴油进口较前一周增长，但向澳洲、越南、印尼和缅甸的出口减少，因此造成库存上升。

交易商称，尽管台湾和南非的炼厂停产，但有充足的库存，使价差受到抑制。

贸易消息人士称，高硫柴油现货价差继续在高于往年的水平交投。

贸易商称，印度斯坦石油公司(HPCL)可能从维多购买了6万吨含硫40ppm的柴油，6月8-12日交货，每桶较中东报价升水3-3.2美元。该消息未能被证实。

今天新加坡达成两笔航煤交易，没有达成柴油交易。

兴隆以每桶较新加坡6月1-7日报价均值贴水0.20美元的价格，从中国航油购买10万桶航煤，6月9-13日装船。