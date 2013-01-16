《美国股市分析》科技股以往表现让人放心,但本财报季可能拖累美股业绩

路透纽约1月15日 - 这个财报季,美国科技股所起的作用会异于往常--对美股构成拖累而不是推动.

根据汤森路透数据,华尔街预期科技股第四季获利料较上年同期下降1.1%,不过标准普尔500指数成份股的获利仍为增加.

预计芯片股是表现最差的类股之一,因个人电脑(PC)销售情况逊于预期.海外需求疲弱且美国财政危机带来忧虑,亦有可能令企业将资讯科技(IT)方面的支出延后.

"欧洲经济增长不足,新兴市场也在减速--这都产生了巨大的压力,科技产业受压尤重,"嘉信理财(Charles Schwab)股票投资主管Omar Aguilar说.

科技股近来走势不振,若进一步疲弱有可能影响许多分析师对2013年美股的看涨预估.不过部分投资者和分析师表示,第四季业绩疲弱的预期可能已经反映在科技股价格中,现在的估值还是具有吸引力的.

美国银行美林分析师在本周研究报告中写道,从当前基于获利预期的市盈率来看,科技股估值被低估约32%,低估程度为各类板块之首.报告指出,除IT服务之外的所有科技股估值都远远低于历史水平.

在科技股中,"你可以找到很多现金充裕的公司,而其(估值)乘数却相当低.因此对于像我们这样的价值投资者而言...这类股票开始变得有吸引力,"North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby说.该公司持有微软 和英特尔 的股票.

科技股表现不佳的情况较为少见.该类股票在标准普尔500指数 的10类行业成份股中规模最大,获利占到将近23%.根据汤森路透数据,最近四个财报季科技股在标普指数成份股中都处在前半部分,而且在过去10年,有83%的时间获利增长强于整体市场.

苹果 通常都会是业绩最好的美国企业之一,但这一次预计12月当季获利料较上年同期下滑3.8%,而据汤森路透数据,标准普尔500指数成份股总体获利料增长1.8%.

汤森路透数据表明,过去10年中,苹果只有四次获利没有达到分析师的预期,其中两次就是在最近的财报季.苹果股价本周再次下跌,因有报导称,由于iPhone 5需求低于预期,该公司削减对零部件的订单.

苹果股价在周一跌破500美元,为2月以来首次.但Kuby表示,对于价值投资者来,即使是苹果的股票,也变得更具吸引力了.

**英特尔打头阵**

很大一部分科技企业要到下周才开始公布业绩,只有英特尔的财报将于本周四出炉.

汤森路透数据显示,在科技股当中,有13家半导体公司料将宣布季度合计获利下滑28.4%,四家半导体设备厂商的获利料减少50.7%.

在半导体公司中,德州仪器(德仪,TI) 和应用材料(Applied Materials) 曾发布过第四季预警.德仪最近一次调降获利目标是在去年12月,指因提列重组费用.该股周二收报32.28美元,去年3月曾触及34.24美元高位.

其它发布预警的公司有思科(Cisco Systems),惠普(Hewlett Packard) 和Qualcomm.

标普500科技股指数 在2012年上涨13.2%,与标普500指数13.4%的涨幅大致相当,但至少有一个指标显示,科技股自9月以来表现欠佳.PDR XLK科技基金 ETF上季度以亏损6.1%作收,标普500指数仅下跌1%.

"标普500指数在9月中触及高点,随后拉回,现在已经距离9月高点相当接近了.而与此形成对照的是,XLK没有显示出一点要向9月水准靠拢的迹象,"miAnalysis创始人之一暨首席技术分析师Chris Burba说.(完)