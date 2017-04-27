欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息

* 欧洲央行记者会后，交投震荡

* 德拉吉对经济前景持乐观看法

* 但他还表示欧洲央行将保持宽松政策倾向

* 欧元区公债收益率走低

路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。

德拉吉在政策会议后举行记者会上表示，区内经济复苏“越来越稳固”，复苏面临的下档风险已经“消退”。他的讲话发布之初，欧元区公债收益率和欧元跳升。

不过，德拉吉还强调指出，欧洲央行在收紧维持了九年的超宽松融资条件方面仍面临阻碍。

“由于法国大选首轮投票已经结束，且欧元区经济复苏越发强劲且全面展开，人们可能认为欧洲央行对于调整其政策沟通措辞应该更有信心，”Pictet的高级经济学家Frederik Ducrozet说。

“但欧洲央行管委会决定保持政策立场和前瞻性指引不变，尽管他们指出，经济复苏‘越来越稳固’，且经济前景的下档风险已经‘消退’。”

周四稍早，欧洲央行在结束货币政策会议后保持指标利率不变。

市场交投震荡，投资者消化德拉吉传递出的让人喜忧参半的信息。德国公债收益率逆转最初涨势下跌。

指标10年期德债收益率尾盘下跌近4个基点，触及两日低位0.31%。两年期德债收益率回落3.5个基点，报负0.73%。

其它欧元区公债收益率普跌，较低评级的南欧公债收益率跌幅居前，后者是欧洲央行购债计划的主要受益者。