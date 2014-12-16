金砖国家是全球资金非法外流大国--报告

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透约翰内斯堡12月16日 - 根据华盛顿智库全球金融诚信(GFI)发布的年度资金非法流动报告，金砖国家在发展中国家的资金非法外流方面占排头位置。
报告称，2012年发展中经济体非法外流资金达到创记录的9,910亿美元，较2011年增长近5%。
报告还称，2003-2012年期间，有6.6万亿美元资金通过非法手段从新兴经济体流出，流入发达国家的银行账户或者避税天堂。
上述非法外流资金中，有3万亿美元或近一半的资金是从巴西、俄罗斯、印度、中国和南非这些金砖国家流出的，其中中国非法外流资金估计为1.25万亿美元，超过其他国家。
据报告，俄罗斯是第二大资金非法外流国家，印度排名第四，巴西和南非分别排名第七和第十二。
“对于金砖国家、特别是一些较大的成员国，出现了对其金融透明度的质疑，”GFI总裁Raymond Baker在采访中对路透称。
总而言之，2012年发展中国家资金外流规模是这些国家同年实际使用外资的1.3倍。
进出口伪报(Trade misinvoicing)仍是资金非法外流的最大渠道，在资金非法外流中占到近78%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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