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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 04:38 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔恢复跌势，因担心新兴市场近期大跌可能蔓延

路透伦敦/里约热内卢1月27日 - 巴西雷亚尔周一恢复跌势，因投资人担心近期新兴市场遭抛售的势头会蔓延开，可能影响全球经济复苏。

在经历暴风骤雨的一周后，阿根廷比索连续第二日持稳。上周阿根廷比索录得12年最大单日跌幅，引发市场担心危机在新兴市场蔓延开，目前对美元的恐慌性买盘看来已经缓和。

但在黑市，阿根廷比索兑美元 仍下挫3.3%，报12.10。

巴西雷亚尔 跌穿2.42关口，势将收在五个月最低水准，因投资人仍担心该国财政和经济基本面恶化。

墨西哥比索 和智利比索 等部分拉美货币小涨，结束连跌之势。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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