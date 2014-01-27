拉美汇市：巴西雷亚尔恢复跌势，因担心新兴市场近期大跌可能蔓延

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透伦敦/里约热内卢1月27日 - 巴西雷亚尔周一恢复跌势，因投资人担心近期新兴市场遭抛售的势头会蔓延开，可能影响全球经济复苏。
在经历暴风骤雨的一周后，阿根廷比索连续第二日持稳。上周阿根廷比索录得12年最大单日跌幅，引发市场担心危机在新兴市场蔓延开，目前对美元的恐慌性买盘看来已经缓和。
但在黑市，阿根廷比索兑美元 仍下挫3.3%，报12.10。
巴西雷亚尔 跌穿2.42关口，势将收在五个月最低水准，因投资人仍担心该国财政和经济基本面恶化。
墨西哥比索 和智利比索 等部分拉美货币小涨，结束连跌之势。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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