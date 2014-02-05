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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 04:57 BJT

拉美汇市：墨西哥评级被上调带动披索走强，但投资人担忧犹在

路透里约热内卢/伦敦2月5日 - 墨西哥披索周三上涨，此前穆迪上调墨西哥信贷评级至A3，但对全球最大的两个经济体前景的忧虑犹存，降低全球投资人对新兴市场资产的胃纳。

墨西哥披索兑美元 涨0.4%，触及一周高位，此前穆迪将墨西哥信贷评等上调至A3。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.6%，因央行继续支撑雷亚尔。(完)

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