拉美汇市：多数新兴市场货币上涨，因美国数据疲弱

路透里约热内卢/伦敦2月13日 - 多数新兴市场货币兑美元周四上涨，因美国零售数据令人失望。

美国商务部周四公布，美国1月零售销售较前月减少0.4%，预估为持平；1月扣除汽车的零售销售较前月持平，预估为增加0.1%。

一些交易商认为新兴市场货币在下午交易中普遍上涨是因为美国数据疲弱，但其他交易商考虑到美国天气寒冷对数据造成影响，认为汇率上涨是新兴市场货币近期下跌后出现修正。

所有拉美主要货币兑美元上涨，巴西雷亚尔兑美元 升逾1%，墨西哥披索兑美元 上升0.2%，智利披索 也攀升，因企业，主要是矿业公司，在当地市场卖出美元。(完)

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