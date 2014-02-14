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亚洲 | 2014年 2月 15日 星期六 04:58 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，央行称必要时准备动用国际储备抑制汇市波动

路透里约热内卢/伦敦2月14日 - 巴西雷亚尔兑美元周五上涨，此前巴西央行总裁Alexandre Tombini表示，巴西准备好在必要时动用国际储备来抑制外汇市场的波动。

数据显示巴西经济活动在12月大幅下滑，拉美最大经济体可能陷入衰退的可能性增加。

墨西哥比索兑美元 上涨，此前央行表示预计近期的物价攀升将在未来几个月放缓。(完)

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