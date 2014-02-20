拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人对巴西财政盈余目标感到乐观

路透纽约/伦敦2月20日 - 巴西雷亚尔周四上涨1%，此前该国设定较保守且较可能实现的2014年财政盈余目标。

巴西雷亚尔兑美元 最多升1.05%，因巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)所领导的政府公布今年初步财政盈余相当于国内生产总值(GDP)1.9%的目标，投资人对持谨慎乐观。

巴西未能实现2012年和2013年预算盈余分别相当于GDP 3.1%和2.3%的目标，令评级机构标准普尔未来几个月下调巴西信贷评等的机率上升。

墨西哥披索兑美元 上升0.4%，因美国制造业数据强劲激励投资人，美国是墨西哥的主要贸易伙伴。(完)

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