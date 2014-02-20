拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人对巴西财政盈余目标感到乐观

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透纽约/伦敦2月20日 - 巴西雷亚尔周四上涨1%，此前该国设定较保守且较可能实现的2014年财政盈余目标。
巴西雷亚尔兑美元 最多升1.05%，因巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)所领导的政府公布今年初步财政盈余相当于国内生产总值(GDP)1.9%的目标，投资人对持谨慎乐观。
巴西未能实现2012年和2013年预算盈余分别相当于GDP 3.1%和2.3%的目标，令评级机构标准普尔未来几个月下调巴西信贷评等的机率上升。
墨西哥披索兑美元 上升0.4%，因美国制造业数据强劲激励投资人，美国是墨西哥的主要贸易伙伴。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。