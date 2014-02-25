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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 02:49 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔连升第五日，因投资人对巴西财政前景看法转变

路透里约热内卢/伦敦2月25日 - 拉美货币兑美元周二连升第五日，因投资人对巴西的财政前景不再那么悲观。

人民币近期下跌凸显对中国经济的忧虑，令新兴市场股市普遍承压，诸如巴西淡水河谷 等股价受压。淡水河谷是对中国的大型铁矿出口企业。

巴西雷亚尔兑美元 升0.6%，报2.3312。自巴西政府设定更切实的2014年财政节支目标后，许多投资人认为巴西将可实现该目标，令雷亚尔在过去五日累计上涨超过2.5%。

巴西需要说服投资人，该国有决心实现可行的财政目标，阻止公共财政恶化，尽管今年选举将带来支出压力。巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)将寻求连任。(完)

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