拉美汇市：多数走软，受中国出口数据疲弱拖累

路透里约热内卢/伦敦3月10日 - 拉美货币周一多数走软，此前中国公布的出口数据疲弱，对中国经济放缓的担忧重燃，中国股市创下五年收盘低点。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。

中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常，外贸前景偏谨慎乐观。

智利比索兑美元 跌0.8%，至2009年5月来最低。在中国公布贸易数据后，智利的主要出口商品-铜价跌至八个月低点。