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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 05:44 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元下滑，因忧虑中国需求放缓

路透里约热内卢/伦敦3月11日 - 拉美货币周二延续近期下滑之势，因持续忧虑中国对拉美商品出口需求放缓。

智利披索 在拉美货币中领跌，兑美元下跌0.8%，至约五年低位，此前期铜价格 下挫至三年低点，铜是智利的主要出口商品。

巴西雷亚尔兑美元 收低0.6%，连跌第四日。

墨西哥披索兑美元 跌0.4%，连续第三日下滑。(完)

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