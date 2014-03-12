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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 03:19 BJT

拉美汇市：主要拉美货币微幅上升，在连续下跌后趋稳

路透里约热内卢3月12日 - 主要拉美货币周三小幅上升，在一连串下跌后趋稳。

巴西雷亚尔兑美元 收高0.4%，之前连跌四日。投资人揣摩Petrobras 会否将公司本周稍早在国际资本市场筹得的85亿美元的一部份兑换成雷亚尔，这可能是提振雷亚尔的因素。

智利披索 兑美元升0.3%，周二收在近五年低位，因当日铜价走低。(完)

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