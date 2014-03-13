拉美汇市：多数拉美货币上涨，因美元普跌

路透里约热内卢3月13日 - 多数拉美货币周四上涨，因美元普跌，显示投资人对风险资产的兴致反弹。

巴西雷亚尔兑美元 升0.3%，报2.351，此前巴西公布的数据显示，1月零售销售意外增长。数据巩固了央行将继续升息抑制通胀的预期，这令雷亚尔的吸引力增强。

智利披索兑美元 升0.4%，报570.20，连升两日，在本周稍早大跌至近五年低点后出现反弹。

但分析师警告智利比索势将进一步走软，因智利央行预计将在周四稍晚降息一码。(完)

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