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债券 | 2014年 3月 17日 星期一 23:30 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔基本持平，智利披索攀升0.5%

路透约翰内斯堡3月17日 - 巴西雷亚尔周一基本持平，哥伦比亚和墨西哥披索 均小幅走强。智利披索兑美元 上扬0.5%，受助于铜价上扬。铜是该国主要的出口商品。

巴西利率期货 收益率全线小涨，因央行周度调查显示，经济学家将年底通胀预期从一周前的6.01%上调至6.11%。

“从短期来看，通胀前景恶化，且部分市场人士对政府的财务状况存疑，”BGC Liquidez的首席经济学家Alfredo Barbutti表示。

巴西社会保障部部长周一告诉当地报纸Valor Economico，政府将今年的社保缺口低估了约100亿雷亚尔(43亿美元)，令人们质疑巴西实现今年财政节省目标的能力。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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