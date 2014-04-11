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债券 | 2014年 4月 12日 星期六 02:51 BJT

拉美汇市：拉美货币多数下滑，因美股续挫影响投资人风险胃纳

路透里约热内卢4月11日 - 拉美货币周五多数下滑，因美股续挫影响全球投资人风险胃纳。

巴西雷亚尔兑美元 变动不大，投资人厌恶风险情绪被央行持续干预汇市所抵消。

智利披索兑美元 大跌约1%，因当地投资人有美元需求，以为将到期的远期合约结算。(完)

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