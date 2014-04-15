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债券 | 2014年 4月 16日 星期三 00:48 BJT

拉美汇市：拉美货币下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级及中国数据疲弱

路透圣保罗4月15日 - 拉美货币兑美元周二下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级，以及主要贸易伙伴国-中国经济成长可能趋弱。

在乌克兰宣布，对亲俄分离主义者进行“反恐行动”，且俄罗斯表示乌克兰在内战边缘后，全球对较高风险资产需求下降。

周二中国公布的数据显示3月货供增幅为逾10年最弱后，市场人气进一步受压。

巴西雷亚尔兑美元 大跌1%，墨西哥披索兑美元 下滑0.5%。(完)

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