拉美汇市：拉美货币下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级及中国数据疲弱

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透圣保罗4月15日 - 拉美货币兑美元周二下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级，以及主要贸易伙伴国-中国经济成长可能趋弱。
在乌克兰宣布，对亲俄分离主义者进行“反恐行动”，且俄罗斯表示乌克兰在内战边缘后，全球对较高风险资产需求下降。
周二中国公布的数据显示3月货供增幅为逾10年最弱后，市场人气进一步受压。
巴西雷亚尔兑美元 大跌1%，墨西哥披索兑美元 下滑0.5%。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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