拉美汇市：拉美货币下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级及中国数据疲弱

路透圣保罗4月15日 - 拉美货币兑美元周二下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级，以及主要贸易伙伴国-中国经济成长可能趋弱。

在乌克兰宣布，对亲俄分离主义者进行“反恐行动”，且俄罗斯表示乌克兰在内战边缘后，全球对较高风险资产需求下降。