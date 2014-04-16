拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因中国经济成长数据优于预期

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期的7.3%，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。 数据缓和了市场对中国经济放缓的忧虑。