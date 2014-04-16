拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因中国经济成长数据优于预期

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透圣保罗4月16日 - 拉美货币兑美元周三上涨，因拉美主要贸易伙伴-中国公布的经济成长数据优于预期。
受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期的7.3%，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。 数据缓和了市场对中国经济放缓的忧虑。
中国是巴西最大的贸易伙伴国，也是铁矿石，大豆和铜等拉美出口商品的大买家。
墨西哥比索和哥伦比亚比索兑美元 均升约0.4%，交易商称在中国公布经济数据后风险意愿增强。
巴西雷亚尔 和智利比索 走势反复，尾盘变动不大。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。