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债券 | 2014年 4月 17日 星期四 02:13 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因中国经济成长数据优于预期

路透圣保罗4月16日 - 拉美货币兑美元周三上涨，因拉美主要贸易伙伴-中国公布的经济成长数据优于预期。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期的7.3%，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。 数据缓和了市场对中国经济放缓的忧虑。

中国是巴西最大的贸易伙伴国，也是铁矿石，大豆和铜等拉美出口商品的大买家。

墨西哥比索和哥伦比亚比索兑美元 均升约0.4%，交易商称在中国公布经济数据后风险意愿增强。

巴西雷亚尔 和智利比索 走势反复，尾盘变动不大。(完)

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