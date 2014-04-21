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债券 | 2014年 4月 22日 星期二 03:35 BJT

拉美汇市：墨西哥披索走坚，智利披索在清淡交投中走低

路透墨西哥城4月21日 - 拉美汇市周一涨跌互现，墨西哥披索跟随美国股市走坚，而智利披索走软，因预计该国央行未来将进一步降息。

复活节假期后，市场交投清淡，拉美最大经济体巴西的金融市场今日仍然关闭。

智利披索兑美元 下跌0.11%。该国央行在近期连续降息后，上周四宣布保持利率不变，但保留了如果经济继续降温，将进一步降息的可能性。

墨西哥披索兑美元 上扬0.15%，报13.0260披索，因美国股市在上周劲扬后今日小涨。(完)
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