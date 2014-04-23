拉美汇市：多数拉美货币走软，投资人担心中国经济放缓对拉美的影响

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透里约热内卢4月23日 - 多数拉美货币周三走软，因在中国公布制造业数据后，投资人担心中国经济放缓对拉美地区的影响。
汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。不过该指数仍在萎缩区间内，4月PMI初值数据升至48.3，略高于上月终值48，已在50下方徘徊四个月。
“中国数据令投资人对新兴市场更趋保守，特别是那些依赖商品出口的市场，”瑞穗银行首席策略师Luciano Rostagno表示。
巴西雷亚尔兑美元 小跌0.1%，报2.2425雷亚尔，投资人寻求巴西高利率带来的资金流入限制了雷亚尔的跌幅。
分析师表示，在雷亚尔4月9日触及五个月高位2.18后迅速回落，令巴西央行可能保持目前的汇市干预步幅。(完)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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