拉美汇市：多数拉美货币走软，投资人担心中国经济放缓对拉美的影响

路透里约热内卢4月23日 - 多数拉美货币周三走软，因在中国公布制造业数据后，投资人担心中国经济放缓对拉美地区的影响。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。不过该指数仍在萎缩区间内，4月PMI初值数据升至48.3，略高于上月终值48，已在50下方徘徊四个月。

“中国数据令投资人对新兴市场更趋保守，特别是那些依赖商品出口的市场，”瑞穗银行首席策略师Luciano Rostagno表示。

巴西雷亚尔兑美元 小跌0.1%，报2.2425雷亚尔，投资人寻求巴西高利率带来的资金流入限制了雷亚尔的跌幅。