拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元反弹，受助于低吸买盘

中国经济：经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家

路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。