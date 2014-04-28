拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元反弹，受助于低吸买盘

中国经济：经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
路透圣保罗4月28日 - 巴西雷亚尔周一走强，因投资者在上周五雷亚尔兑美元大跌后买入。
雷亚尔兑美元 在上周五急跌1.3%后反弹，收复部分失地。上周五早盘，巴西央行未按预期进行拍卖，对5月初到期的汇率互换合约进行展期。雷亚尔受累重挫。
智利披索 下午缩减涨幅，因铜价 走低。
哥伦比亚披索 连跌四日后反弹。墨西哥披索 小幅走低。(完)
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官乔治瓦(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透悉尼4月20日 - 新西兰元周四攀高，之前公布的数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高。