版本:
中国
债券 | 2014年 4月 29日 星期二 02:28 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元反弹，受助于低吸买盘

路透圣保罗4月28日 - 巴西雷亚尔周一走强，因投资者在上周五雷亚尔兑美元大跌后买入。

雷亚尔兑美元 在上周五急跌1.3%后反弹，收复部分失地。上周五早盘，巴西央行未按预期进行拍卖，对5月初到期的汇率互换合约进行展期。雷亚尔受累重挫。

智利披索 下午缩减涨幅，因铜价 走低。

哥伦比亚披索 连跌四日后反弹。墨西哥披索 小幅走低。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐