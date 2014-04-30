拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元在美联储宣布政策声明后收复失地

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
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路透里约热内卢4月30日 - 巴西雷亚尔兑美元 周三尾盘较昨日收盘水准变动不大，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布政策声明后收复失地。
巴西雷亚尔兑美元尾盘报2.2315。
美联储未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。
联储在政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。政策委员一致同意上述决定。
美联储在结束为期两天的政策会议后表示，美国经济“将以温和步伐扩张，就业市场状况将继续逐步改善”--与上月政策声明中的措辞一致。 (完)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。