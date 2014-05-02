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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 02:15 BJT

拉美汇市：拉美货币多数上涨，因美国就业数据不足以抵消撤走刺激措施忧虑

路透里约热内卢5月2日 - 拉美货币兑美元周五多数上涨，尽管美国公布的就业数据强劲，巩固了对美国经济的乐观情绪，但不足以抵消对美国较预期更快撤走刺激措施的担忧。

美国过快撤走刺激措施会影响美元流入新兴市场经济体，可能拖累拉美货币。

美国劳工部周五公布的数据显示，美国4月非农就业岗位增长28.8万个，创下2012年1月来最大增幅。4月失业率降至6.3%，为2008年9月以来最低。

“美联储不会因这个强劲的就业数据就加快缩减购债，”Bulltick Capital Markets研究部主管Alberto Bernal表示，“依我们看，今年国际流动性水准将保持非常充裕。”(完)
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