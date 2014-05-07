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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 02:56 BJT

拉美汇市：拉美货币多数走强，因普京讲话缓和乌克兰地缘政治紧张局势

路透里约热内卢5月7日 - 拉美货币周三走强，因俄罗斯总统普京的讲话缓解乌克兰地缘政治紧张局势，促使投资者买入新兴市场的风险资产。

普京周三呼吁乌克兰亲俄分离主义者推迟独立公投，可能会将乌克兰从战争边缘拉回。他还宣布，将把俄罗斯军队从俄乌边境撤回，但目前尚无行动的迹象。讲话发表后，多数拉美货币小涨。

另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话也支撑投资者人气。叶伦表示，美国经济仍需要支持。她的讲话使美国10年期公债收益率逼近三年低位，促使投资者在其他地区寻求更高回报。(完)
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