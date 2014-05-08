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债券 | 2014年 5月 9日 星期五 03:19 BJT

拉美汇市：智利披索跳涨，受通胀数据提振

路透圣保罗5月8日 - 智利披索兑美元周四录得逾七个月来最大单日涨幅，因强于预期的通胀数据打压智利央行将在下次政策会议上降息的预期。

拉美其他多数货币兑美元走强，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，将继续通过货币刺激支撑经济。

周四公布的数据显示，智利4月通胀升至远高于预期的水平。智利央行将在下周开会决定指标利率。

哥伦比亚披索 也走强，兑美元触及逾六个月最高。(完)
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