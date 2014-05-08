拉美汇市：智利披索跳涨，受通胀数据提振

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透圣保罗5月8日 - 智利披索兑美元周四录得逾七个月来最大单日涨幅，因强于预期的通胀数据打压智利央行将在下次政策会议上降息的预期。
拉美其他多数货币兑美元走强，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示，将继续通过货币刺激支撑经济。
周四公布的数据显示，智利4月通胀升至远高于预期的水平。智利央行将在下周开会决定指标利率。
哥伦比亚披索 也走强，兑美元触及逾六个月最高。(完)
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路透上海4月26日 - 近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。 尤其是4月下半月以来，共有87只信用债取消或推迟发行，总额868.8亿元。 3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元，较2月的258亿元激增。 以下为4月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 4/26 株洲渌湘
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