拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元基本持平，哥伦比亚披索走软

《汇市简讯》欧元浮现出一些看涨迹象
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透圣保罗5月12日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一基本持稳，报2.22雷亚尔。分析师称，雷亚尔陷于2.2-2.25雷亚尔的非正式区间内，且在可预见的未来将保持在该区间内，除非全球经济前景出现重大变化。
哥伦比亚披索兑美元 回落约0.5%，该国央行上周五晚些时候发布的最近一次会议记录显示，只有一位决策者支持保持指标利率在3.25%不变。 央行在最近一次政策会议上将利率上调至3.5%。(完)
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透北京4月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标增发总额不超过90 亿元人民币两期固息债，期限包括三年和五年。 上述三期债为该行今年第五期 和第四期 的增发债，票 面利率分别为3.89%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 3/5年：4月27日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月2日 起息日 3年：2017年4月10日 5年：
路透维也纳4月25日 - 根据奥地利标准报(Der Standard)周二刊出的采访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，围绕美国未来举措、比如贸易协议和税务改革的不确定性“令人担忧”。