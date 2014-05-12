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债券 | 2014年 5月 13日 星期二 03:43 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元基本持平，哥伦比亚披索走软

路透圣保罗5月12日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一基本持稳，报2.22雷亚尔。分析师称，雷亚尔陷于2.2-2.25雷亚尔的非正式区间内，且在可预见的未来将保持在该区间内，除非全球经济前景出现重大变化。

哥伦比亚披索兑美元 回落约0.5%，该国央行上周五晚些时候发布的最近一次会议记录显示，只有一位决策者支持保持指标利率在3.25%不变。 央行在最近一次政策会议上将利率上调至3.5%。(完)
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