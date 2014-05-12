拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元基本持平，哥伦比亚披索走软

中国新债：进出口行周四将增发至多90亿元两期债，期限三年和五年

路透北京4月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标增发总额不超过90 亿元人民币两期固息债，期限包括三年和五年。 上述三期债为该行今年第五期 和第四期 的增发债，票 面利率分别为3.89%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 3/5年：4月27日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月2日 起息日 3年：2017年4月10日 5年：